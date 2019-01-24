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    Квитова впервые в карьере вышла в финал Australian Open

    Australian Open WTA Петра Квитова
    Чешская теннисистка Петра Квитова (8) в полуфинальном поединке Открытого чемпионата Австралии обыграла американку Даниэль Коллинз со счетом 7:6 (7:2), 6:0.

    Петра Квитова
    Петра Квитова
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    Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. Петра 4 раза подала навылет, активно выиграла 30 очков и совершила 27 невынужденных ошибик. На счету Даниэль 2 эйса, 9 виннеров и 16 неточностей.

    В финале турнира Квитова встретится либо с соотечественницей Каролиной Плишковой (7), либо с японкой Наоми Осакой (4). Петра впервые в карьере вышла в финал Открытого чемпионата Австралии.

    Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января. 0

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