Квитова впервые в карьере вышла в финал Australian Open

Чешская теннисистка(8) в полуфинальном поединке Открытого чемпионата Австралии обыграла американкусо счетом 7:6 (7:2), 6:0.

Петра Квитова twitter.com/AustralianOpen 1000 Фрибет для всех Забрать!

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. Петра 4 раза подала навылет, активно выиграла 30 очков и совершила 27 невынужденных ошибик. На счету Даниэль 2 эйса, 9 виннеров и 16 неточностей.

В финале турнира Квитова встретится либо с соотечественницей Каролиной Плишковой (7), либо с японкой Наоми Осакой (4). Петра впервые в карьере вышла в финал Открытого чемпионата Австралии.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января. 0