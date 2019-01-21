Свитолина и Осака вышли в четвертьфинал Australian Open

Украинская теннисистка(6) в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии одолела американку(17) — 6:2, 1:6, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час и 36 минут. На счету украинки 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 5. В активе её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейк-пойнта из 7.

За выход в полуфинал Свитолина поспорит с представительницей Японии Наоми Осакой, которая обыграла латвийку Анастасию Севастову — 4:6, 6:3, 6:4.

Поединок продолжался 1 час и 50 минут. На счету Осаки 7 подач навылет, 4 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 4. Севастова отметилась 1 эйсом, отсутствием двойных ошибок и 2 брейк-пойнтами из 10.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января. 0