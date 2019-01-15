Гаспарян пробилась во второй круг Australian Open, Блинкова выбыла

Российская теннисисткапробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

В первом раунде турнира россиянка обыграла китаянку Чжу Линь со счетом 4:6, 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. Гаспарян 7 раз подала навылет, активно выиграла 29 очков и совершила 23 невынужденные ошибки. На счету ее соперницы 1 эйс, 22 «виннера» и 31 ошибка.

За выход в третий круг Гаспарян поспорит с бельгийкой Элизе Мертенс.

Россиянка Анна Блинкова прекратила борьбу на Открытом чемпионате Австралии.

В своем стартовом матче она проиграла чешке Кристине Плишковой со счетом 6:7 (2:7), 6:2, 2:6.

Далее Плишкову ждет встреча со словачкой Доминикой Цибулковой или китаянкой Чжан Шуай. 0