ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Манчестер Сити»«МанСити» подобрался к «Ливерпулю». «Горожане» без проблем остановили «волков»
  • 12:55
    • Лидер «Тоттенхэма» выбыл из строя на месяц
  • 12:39
    • Гаспарян пробилась во второй круг Australian Open, Блинкова выбыла
  • 10:49
    • Мужской спринт в Рупольдинге перенесен из-за непогоды
  • 10:40
    • Ольссон подписал контракт с «Краснодаром»
  • 09:33
    • Харден набрал 57 очков в матче против «Мемфиса», «Бостон» проиграл «Бруклину»
    Все новости спорта

    Гаспарян пробилась во второй круг Australian Open, Блинкова выбыла

    Australian Open WTA Маргарита Гаспарян
    Российская теннисистка Маргарита Гаспарян пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

    Маргарита Гаспарян
    Маргарита Гаспарян
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В первом раунде турнира россиянка обыграла китаянку Чжу Линь со счетом 4:6, 6:2, 6:2.

    Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. Гаспарян 7 раз подала навылет, активно выиграла 29 очков и совершила 23 невынужденные ошибки. На счету ее соперницы 1 эйс, 22 «виннера» и 31 ошибка.

    За выход в третий круг Гаспарян поспорит с бельгийкой Элизе Мертенс.

    Россиянка Анна Блинкова прекратила борьбу на Открытом чемпионате Австралии.

    В своем стартовом матче она проиграла чешке Кристине Плишковой со счетом 6:7 (2:7), 6:2, 2:6.

    Далее Плишкову ждет встреча со словачкой Доминикой Цибулковой или китаянкой Чжан Шуай. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Боль оказалась сильнее. Маррей уйдет из тенниса в 2019 году
  • 12/01/2019 в 12:26
    •
  • Прогноз
  • «Валенсия» — «Спортинг» Хихон
  • 1.84
  • Сегодня в 23:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барыс» должен снова победить «Спартак»
  • «Барыс» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • ЦСКА против «Металлурга» — чья оборона окажется надежней?
  • ЦСКА — «Металлург». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • СКА может крупно обыграть «Нефтехимик»
  • СКА — «Нефтехимик». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Серена Уильямс Теннис Australian Open. Вылет Касаткиной, победы Медведева, Вавринки и ТсонгаОбзор второго соревновательного дня на Открытом чемпионате Австралии 13:000
  • 01:18
    • «Рома» вышла в четвертьфинал Кубка Италии
  • 09:43
    • Вихлянцева одолела Лепченко на Australian Open
  • 00:54
    • Дубль Жезуса помог «МанСити» победить «Вулверхэмптон»
    Центральный матч тура пройдет в Лондоне Футбол АПЛ. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму», «Ливерпуль» одолел «Брайтон», «Тоттенхэм» уступил «МЮ»Подробности матчей 22 тура в АПЛ 01:290
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Вылетит ли «Валенсия» из Кубка Испании?
  • 4.67
    •
  • 01:53
    • Маркизио: Расизм — большая проблема для Италии
  • 01:33
    • «Реал Сосьедад» победил «Эспаньол»
  • 00:46
    • Касперович: Фуркад по-прежнему очень опасен
    «МЮ» одержал шестую победу подряд Футбол Сульшер — не только про эмоции. Он преподал урок тактики ПочеттиноУле Гуннар Сульшер стал творцом победы «МЮ» в матче с «Тотенхэмом» на «Уэмбли» Вчера в 19:210
  • 21:49
    • 17 очков Хиггинса помогли ЦСКА победить «Химки»
  • 20:53
    • «Зенит» хочет получить за трансфер Паредеса 40 миллионов фунтов
  • 17:57
    • «Челси» сделал предложение «Зениту» по Паредесу
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие