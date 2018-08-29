Шарапова: Мне предстоит поработать много над чем

Россиянкапосле победы над швейцаркой(6:2, 7:6 (8:6) в первом круге US Open призналась, что она недовольна своей игрой.

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«Я стала допускать много ошибок, а Патти заиграла стабильно. Думаю, я просто очень хотела поскорее выиграть этот матч, и сама предоставляла шансы соперницы. Мне предстоит поработать много над чем.

Я вспоминаю наши матчи со Шнидер. У неё по-прежнему невероятные руки. Она долго не выступала, но всё равно двигается прекрасно и остаётся сильной соперницей. Мне потребовалось 15 лет, чтобы выполнить укороченный, который Патти не достала. В матче со Шнидер такое бывает не столь часто.

Не могу сказать, что раньше я наслаждалась пребыванием в Нью-Йорке. В юности этот город меня пугал. Но в последние 10 лет я лучше узнала его. После моей победы здесь я научилась использовать энергию этого места. Зрители очень активно поддерживают игроков здесь вне зависимости от того, ведёшь ли в счёте или уступаешь. По ходу матча их симпатии могут меняться», — цитирует Шарапову официальный сайт тура.

Напомним, следующей соперницей россиянки на US Open будет румынка Сорана Кырстя. 0