Касаткина проиграла Осаке в финале турнира в Индиан-Уэллсе

20-летняя россиянка за час и 11 минут уступила в решающем матче японке Наоми Осаке со счётом 3:6, 2:6.
Касаткина выполнила 2 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 брейк-пойнт из 4. На счету Осаки 5 эйсов и 3 двойные ошибки, японка 4 раза взяла чужую подачу.
Для 20-летней Осаки это первый титул в профессиональной карьере. Касаткина 19 марта станет первой ракеткой России и займёт рекордное для себя 11-е место в рейтинге WTA.
Ранее в парном разряде у женщин российский дуэт Елена Веснина и Екатерина Макарова уступил в финале Си Сувэй и Барборе Стрыцовой.