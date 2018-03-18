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    Касаткина проиграла Осаке в финале турнира в Индиан-Уэллсе

    Дарья Касаткина WTA
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    Дарья Касаткина
    На фото:Дарья Касаткина
    Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела выиграть престижный турнир в Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого превышает 7 миллионов и 770 тысяч долларов.

    20-летняя россиянка за час и 11 минут уступила в решающем матче японке Наоми Осаке со счётом 3:6, 2:6.

    Касаткина выполнила 2 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 брейк-пойнт из 4. На счету Осаки 5 эйсов и 3 двойные ошибки, японка 4 раза взяла чужую подачу.

    Для 20-летней Осаки это первый титул в профессиональной карьере. Касаткина 19 марта станет первой ракеткой России и займёт рекордное для себя 11-е место в рейтинге WTA.

    Ранее в парном разряде у женщин российский дуэт Елена Веснина и Екатерина Макарова уступил в финале Си Сувэй и Барборе Стрыцовой.

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