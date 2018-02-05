Лидеры сборной России пропустят матч Кубка Федерации против Словакии

Ведущие российские теннисистки не сыграют в матче Кубка Федерации против сборной

Как заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, лидеры сборной пропустят матчевую встречу из-за неудачного календаря.

«Предстоящему матчу очень мешает турнир в Дохе, который стартует 12 февраля и имеет призовой фонд более $1 млн и позволяет заработать большое количество очков, поэтому все спортсменки рвутся туда», — приводит слова Тарпищева «ТАСС».

«Мы не раз подчеркивали очень неудачный календарь Кубка Дэвиса и Кубка Федерации. Ведущие теннисисты пропускают соревнования в силу этого наслоения и больших физических и психологических затрат в ходе матчей, именно поэтому первый номер сборной Словакии Доминика Цибулкова, как и ведущие российские игроки, пропускает февральский поединок», — также сказал Тарпищев.

«Мы вели переговоры со всеми ведущими российскими теннисистками, но сейчас у всех в приоритете личные выступления. К сожалению, график турниров очень напряженный: Австралия, Петербург, Кубок Федерации и затем сразу Доха», — отметила капитан сборной Анастасия Мыскина.

В состав сборной России на матч против Словакии вошли Наталья Вихлянцева, Анна Калинская, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова.

Кузнецова потеряла две позиции в рейтинге WTA.

Матчевая встреча Россия — Словакия состоится 10-11 февраля. Победитель получит право сыграть в плей-офф за выход в Мировую группу.