Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма заключил с клубом новое долгосрочное соглашение. Французский баскетболист продолжит выступать за техасскую команду еще как минимум пять сезонов.

Виктор Вембаньяма globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, по условиям нового контракта 22-летний игрок заработает 252 миллиона долларов. При этом Вембаньяма мог рассчитывать на максимальное соглашение стоимостью 303 миллиона, однако сознательно согласился на менее выгодные финансовые условия.

По информации источника, француз пошел на этот шаг, чтобы руководство клуба сохранило больше возможностей для усиления состава и борьбы за чемпионский титул в ближайшие годы.

В минувшем регулярном чемпионате НБА Вембаньяма провел за «Спёрс» 64 матча. В среднем за игру он набирал 25,0 очка, совершал 11,5 подбора и отдавал 3,1 результативной передачи, подтвердив статус одного из сильнейших центровых лиги.