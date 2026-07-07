Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» официально пролонгировал соглашение с российским тяжелым форвардом Андреем Воронцевичем.

Андрей Воронцевич globallookpress.com

Опытный уроженец Омска строит свою профессиональную карьеру с 2008 года, успев за это время защищать цвета таких команд, как УНИКС, «Нижний Новгород» и московский ЦСКА, а в 2015 году он признавался самым ценным игроком Единой лиги ВТБ.

Наибольшего клубного триумфа баскетболист добился вместе со столичными «армейцами», в составе которых три раза выигрывал Евролигу, завоевал по три комплекта серебряных и бронзовых медалей этого престижного европейского турнира, а также десять раз становился чемпионом Единой лиги.