После завершения спринтерского заезда на британском этапе первая пятерка личного зачета пилотов выглядит следующим образом:

17-круговый заезд на автодроме в Сильверстоуне завершился триумфом итальянского пилота, который сумел опередить финишировавшего вторым семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на «Феррари» на 2,745 секунды. Тройку сильнейших по итогам уик-энда замкнул британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис , отставший от победителя на 9,783 секунды.

Итальянец Андреа Кими Антонелли из команды «Мерседес» стал победителем субботней спринтерской гонки в рамках Гран-при Великобритании Формулы-1.

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