Итальянец Андреа Кими Антонелли из команды «Мерседес» стал победителем субботней спринтерской гонки в рамках Гран-при Великобритании Формулы-1.

Андреа Кими Антонелли
Андреа Кими Антонелли globallookpress.com

17-круговый заезд на автодроме в Сильверстоуне завершился триумфом итальянского пилота, который сумел опередить финишировавшего вторым семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на «Феррари» на 2,745 секунды. Тройку сильнейших по итогам уик-энда замкнул британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, отставший от победителя на 9,783 секунды.

После завершения спринтерского заезда на британском этапе первая пятерка личного зачета пилотов выглядит следующим образом:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 179 очков;

2. Джордж Расселл («Мерседес») — 136 очков;

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 132 очка;

4. Ландо Норрис («Макларен») — 85 очков;

5. Шарль Леклер («Феррари») — 83 очка;