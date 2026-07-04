Итальянец Андреа Кими Антонелли из команды «Мерседес» стал победителем субботней спринтерской гонки в рамках Гран-при Великобритании Формулы-1.
17-круговый заезд на автодроме в Сильверстоуне завершился триумфом итальянского пилота, который сумел опередить финишировавшего вторым семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на «Феррари» на 2,745 секунды. Тройку сильнейших по итогам уик-энда замкнул британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, отставший от победителя на 9,783 секунды.
После завершения спринтерского заезда на британском этапе первая пятерка личного зачета пилотов выглядит следующим образом:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 179 очков;
2. Джордж Расселл («Мерседес») — 136 очков;
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 132 очка;
4. Ландо Норрис («Макларен») — 85 очков;
5. Шарль Леклер («Феррари») — 83 очка;