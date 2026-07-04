Американский защитник Дэвид Эфиани перешел в екатеринбургский «Уралмаш», сообщает пресс-служба уральского клуба.

Дэвид Эфиани globallookpress.com

Профессиональный баскетболист перебрался в российскую команду из тель-авивского «Маккаби», к которому присоединился в мае 2026 года и успел завоевать с ним титул чемпиона Израиля.

Основную же часть минувшего игрового цикла защитник отыграл в чемпионате Турции, защищая цвета «Петким Спора», где его средняя статистика за 30 минут на паркете составляла 14,3 очка, 5,2 результативные передачи и 2,4 подбора за матч.