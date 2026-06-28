Пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл стал триумфатором восьмого этапа чемпионата «Формулы-1» сезона-2026, завоевав победу на Гран-при Австрии.

Джордж Расселл globallookpress.com

Британский гонщик полностью реализовал преимущество старта с поул-позиции, сумев удержать лидерство и финишировать впереди четырехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена («Ред Булл») и своего напарника Андреа Кими Антонелли, которые заняли второе и третье места соответственно.

Четвертую, пятую и шестую строчки по итогам заезда в Шпильберге распределили между собой Оскар Пиастри («Макларен»), Льюис Хэмилтон («Феррари») и Исак Хаджар («Ред Булл»).

Победный финиш позволил Расселлу набрать 131 очко и подняться на вторую строчку в личном зачете, потеснив Хэмилтона (125 баллов), в то время как лидерство в чемпионате сохраняет Антонелли (171 очко) перед грядущим этапом в Великобритании, который состоится с 3 по 5 июля.