В Нью-Йорке на арене «Барклайс-центр» состоялся первый раунд драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2026 года.

Эй Джей Дибанца globallookpress.com

В этом году престижное двухдневное мероприятие проходит в обновленном формате: в первый день клубы выбирали игроков в первом раунде, а во второй определят обладателей пиков второго раунда.

По итогам стартового дня определилась тройка главных молодых талантов лиги. Под первым общим номером «Вашингтон Уизардс» выбрал 19-летнего американского форварда Эй Джей Дибанцу. Вторым пиком драфта стал его сверстник, американский защитник Дэррин Питерсон, который пополнил состав «Юты Джаз». Замкнул тройку лидеров 18-летний тяжелый форвард из США Кэмерон Бузер — права на него закрепил за собой клуб «Мемфис Гриззлиз».