Звёздный форвард Яннис Адетокунбо покидает «Милуоки Бакс» и продолжит карьеру в «Майами Хит».

Яннис Адетокунбо globallookpress.com

По информации ESPN, вместе с 31-летним греческим баскетболистом в Майами отправится и опытный форвард Бобби Портис. В обратном направлении проследует внушительный пакет активов: Тайлер Хирро, Хайме Хакес-младший, Келел Уэйр, Каспарас Якучионис, три выбора в первом раунде драфта, один пик второго раунда, а также право обмена драфт-пиками в 2030 году.

Сообщается, что серьёзный интерес к Адетокунбо также проявлял «Бостон Селтикс», однако именно «Хит» сумели предложить пакет, который устроил руководство «Бакс».

В минувшем регулярном чемпионате Адетокунбо провёл 36 матчей за «Милуоки», набирая в среднем 27,6 очка, 9,8 подбора и 5,4 результативной передачи за игру.