Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли стал победителем квалификации Гран-при Японии.
19-летний итальянец показал лучшее время круга — 1:28,778. Вторую позицию занял его напарник Джордж Расселл, уступивший 0,298 секунды, а третьим финишировал представитель «Макларена» Оскар Пиастри с отставанием 0,354.
В первую шестёрку также вошли Шарль Леклер («Феррари», +0,627), Ландо Норрис («Макларен», +0,631) и Льюис Хэмилтон («Феррари», +0,789).
Действующий четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал лишь 11-й результат.
Гонка в Судзуке начнется 29 марта в 08:00 мск.