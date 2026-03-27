Руководство команды «Ред Булл» выразило недовольство поведением 28-летнего пилота Формулы-1 Макса Ферстаппена.

В четверг, 26 марта, во время пресс-конференции в гостевом доме команды Ферстаппен отказался начинать общение с журналистами до тех пор, пока помещение не покинул представитель издания The Guardian, как сообщает Bild.

Утром в пятницу руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис вызвал Ферстаппена на беседу по поводу инцидента. Мекис выслушал объяснения пилота и подчеркнул, что команда не поддерживает практику изгнания журналистов.

По информации журналистов, Мекис оказался в сложной ситуации, поскольку многие механики и инженеры команды пришли работать в «Ред Булл» именно благодаря Ферстаппену.

Обострение отношений с пилотом могло бы негативно сказаться на работе команды. После беседы вопрос был урегулирован, и Ферстаппен избежал дисциплинарных мер и штрафов.