21:34 Тройной флип получился хорошо, а вот в акселе чуть было не упал спортсмен в приземлении.

21:33 Ю-Сян Ли из Китайского Тайбэя начал выступление.

21:33 Закончилась разминка, Ю-Сян Ли из Китайского Тайбэя приготовился начать.

21:25 Началась разминка следующей пятерки спортсменов. Стивен Гоголев из Канады выделяется среди остальных.

21:10 Перерыв объявлен, лед требует заливки перед следующими выступлениями.

21:10 Донован Каррильо из Мексики получил — 75.56

21:06 Комбинация вращений со сменой ноги завершили программу представителя Мексики, два первоначальных желтых маркера сменились зелеными, справился Донован. Комментаторы рассуждают про ошибку в тройном акселе.

21:05 Тройной лутц получился красиво, раскрепостился спортсмен.

21:05 Тройной аксель не докрутил Донован, но падения избежать удалось.

21:04 Четверной сальхов + тройной тулуп выполнил хорошо мексиканец, хотя и подбирался к ним крадучись.

21:04 Донован Каррильо из Мексики начал выступление под Hip Hip Chin Chin.

21:03 Томас-Льоренс Гуарино Сабате из Испании получил — 69.80

21:00 Задористо выступил представитель Испании, но ошибок в выступлении было достаточно.

21:00 Один маркер зеленый, 4 желтых у испанца пока.

20:59 Красиво получились тройной лутц + тройной тулуп.

20:59 Тройной флип получился хорошо.

20:58 Тройной аксель, оступился в приземлении Сабате, желтый маркер от судей.

20:57 Томас-Льоренс Гуарино Сабате из Испании начал выступление.

Андреас Нордебек globallookpress.com

20:57 Андреас Нордебек из Швеции получил — 67.15

20:54 Завершил выступление шведский спортсмен, досадная ошибка в середине программы ставит под вопрос попадание в произвольную программу Андреаса.

20:53 Красный маркер от судей получен на волчке со сменой ноги, элемент не засчитан.

20:52 Тройной флип так же получился хорошо.

20:52 Тройной аксель получился с красивым выездом.

20:51 Андреас Нордебек из Швеции начал выступление под Still Got the Blues by Gary Moore.

20:50 Максим Наумов из США получил — 85.65

20:48 Справился с дебютом на ОИ Максим, несмотря на ошибку, сумел спортсмен справится с собой и докатал качественно программу.

20:47 Тройной лутц + тройной тулуп получились чисто, зеленый маркер от судей получен.

20:46 Ошибся в приземлении на тройном акселе Максим, но устоял на ногах.

20:46 Четверной сальхов получился красиво и хорошо.

20:45 Максим Наумов из США начал выступление.

20:44 Пётр Гуменник из России получил — 86.72

20:42 Завершил выступление комбинацией вращений со сменой ноги Пётр, не без ошибок в начале программы, но раскрепостившись во второй части, сумел произвести впечатление на публику уроженец Санкт-Петербурга.

20:41 Уверенно исполнил дорожку шагов российский спортсмен.

20:40 Тройной аксель получился хорошо.

20:39 Четверной флип + двойной тулуп, ошибся в приземлении Пётр, но сумел устоять.

20:39 Пётр Гуменник под нейтральным флагом начал свое выступление под Waltz 1805 by Edgar Hakobyan.

20:34 Комментаторы рассуждают про изменения в программе Петра Гуменника, образ не изменился, но изменилось наполнение элементов программы.

20:30 Началась разминка на льду стартовой пятерки выступающих фигуристов, в том числе Петра Гуменника.

До соревнования

20:25 Соревнования по фигурному катанию на Ледовой арене в Милане. Арена, известная как Unipol Forum в Ассаго, является одним из лучших спортивных сооружений Европы. К тому же здесь находится известная школа фигурного катания. Арена рассчитана примерно на 10 000 зрителей.

В Милане будет разыгран комплект наград в мужском одиночном катании. Победитель и призеры будут определены по наибольшей сумме баллов, полученных фигуристами за прокат короткой и произвольной программ. На турнире выступят 29 мужчин-одиночников. 24 из них квалифицируются в произвольную программу по результатам короткой.

Сегодня фигуристы исполнят короткую программу. Петр Гуменник выйдет на лед первым, а Илья Малинин завершит выступления спортсменов в этот вечер.

Главным претендентом на победу в мужском одиночном катании в Милане является Илья Малинин. Двукратный чемпион мира из США в минувшем декабре выиграл финал серии Гран-при, продемонстрировав историческое достижение в произвольной программе: он исполнил семь прыжков в четыре оборота. По технической составляющей программ конкурировать на данный момент с Ильей не может никто. Он владеет и, самое главное, исполняет в своих программах все виды прыжков в четыре оборота, в т.ч. и аксель — прыжок в четыре с половиной оборота. Малинин любит рисковать и пробовать исполнить на соревнованиях что-то новое. Но вряд ли это произойдет в Милане. Все-таки на карту поставлено олимпийское золото. Даже без четверного акселя и с пятью прыжками в четыре оборота Малинин может добиться значительного преимущества над конкурентами, особенно в случае безупречного проката. Но не будем забывать, что на плечах у Ильи груз ожиданий: от него постоянно хотят увидеть технического чуда на льду. Хочется верить, что дебютант Игр справится с ними и с собой.

Второй международной старт на взрослом уровне проведет в своей карьере Петр Гуменник, который выступит в роли нейтрального атлета. В сентябре 2025 года он выиграл квалификационный турнир в Пекине, пойдя на пять прыжков в четыре оборота в произвольной программе. У Петра один из самых сложных наборов прыжков среди участников, но трудности ему добавят наличие лишь одного международного старта за плечами и первый стартовый номер. Правда, Петр умеет справляться со сложными ситуациями, отрешаясь от них и сосредотачиваясь на задаче.