LiveSport.Ru подводит итоги короткой программы в мужском одиночном катании на зимних Олимпийских играх 2026 года и представляет анонс произвольных танцев, которые исполнят танцевальные дуэты.

Гуменник выступил нормально, но мог лучше

Во вторник выступления фигуристов открывал Пётр Гуменник. Заявка действующего чемпиона России была одной из сильнейших, но справится с ней полностью россиянин не сумел: неидеально приземлил четверной флип, из-за чего прикрепил двойной тулуп вместо тройного. Дальше Пётр прыгнул четверной лутц и тройной аксель, а дорожку и вращения выполнил на четвёртый уровень, однако судьи пожадничали с надбавками и компонентами.

Доволен ли прокатом? Не то чтобы я в эйфории, но в принципе доволен, потому что не допустил серьезных ошибок. Разница между двойным и тройным (тулупом) не такая большая. Для первой разминки набрал не так мало баллов. Пётр Гуменник чемпион России по фигурному катанию

Итоговая оценка — 86,72. И это ещё хорошо, потому что во время проката лопнул шнурок на коньке. Пётр этого не заметил, но и программе данный конфуз никак не помешал. И не будем забывать про экстренно выполненную два дня назад замену музыки с саундтрека к фильму «Парфюмер» на «Вальс 1805» Эдгара Акопяна. Впрочем, программа под новое музыкальное сопровождение смотрелась неплохо.

Если бы Гуменник по баллам повторил свой сентябрьский прокат на олимпийском квалификационном турнире в Пекине (93,80), то занял бы четвёртое место. Но случилось то, что случилось, и Пётр расположился на 12-й строчке, что дало право в произвольной программе выступить в предпоследней разминке. А это важно с точки зрения получения достойной второй оценки.

Малинин с третьей попытки откатал чисто

Лидерство после короткой программы захватил Илья Малинин. Мировой рекорд Нэйтана Чена (113,97) устоял, но американцу сейчас важнее было показать чистый прокат — то, что не удалось за два выступления в команднике. Поэтому Илья снова не решился прыгать четверной аксель. Но другие прыжки (квад-флип, триксель и каскад четверной лутц — тройной тулуп) были выполнены безукоризненно, благодаря чему арбитры поставили 108,16.

Юма Кагияма, который в командном турнире обыграл Малинина, на сей раз занял второе место. В этом виноват сам японец, который допустил степ-аут после тройного акселя. При идеальном выполнении элементов он бы снова выиграл короткую программу, о чём говорят наивысшие компоненты — 46,57. А так его джазовая программа под «I Wish» сегодня была оценена на 103,07.

На промежуточной третьей строчке расположился Адам Сяо Хим Фа. Последние два сезона в исполнении 25-летнего француза получаются нестабильными. Поэтому стратегия с пропуском чемпионата Европы и олимпийского командного турнира пока выглядит выигрышной. За свой энергетический прокат, посвященный Леонардо да Винчи, он получил рекордные для себя 102,55.

Сяо Хим Фа сильно оторвался от четвертого места — на 9 баллов. Ближайшими преследователями оказались Даниэль Грассль и Михаил Шайдоров, которые традиционно получили невысокую вторую оценку (соответственно, 9-е и 10-е компоненты дня), но берут своё за счет технической сложности — оба фигуриста в каскаде прыгнули четверной лутц. Немного вперёд вырвался итальянец, который сольно сделал квад-ритт вместо квад-тулупа у казахстанца.

Ника Эгадзе на правах действующего чемпиона Европы удостоился чести выступать в последней разминке. Но своим прокатом подтвердить этот статус он не смог. Плохое приземление четверного тулупа и невысокие компоненты отправили ученика Этери Тутберидзе на 15-е место (85,11). Хотя отставание по баллам и не такое уж и большое: 4-е и 16-е места разделяют всего 9,16 баллов, что для произвольной программы более чем отыгрываемый разрыв.

Положение топ-6 мужчин после короткой программы:

1. Илья Малинин (США) — 108,16

2. Юма Кагияма (Япония) — 103,07

3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 102,55

4. Даниэль Грассль (Италия) — 93,46

5. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 92,94

6. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 92,72

Главным неудачником дня стал Владимир Литвинцев. Ученик Виктории Буцаевой показал странный прокат. Первый прыжок в программе (четверной тулуп) он прыгнул только со второй попытки, но главную ошибку азербайджанец допустил на каскаде. После тройного флипа Владимир несколько секунд не мог пойти на тулуп, а когда всё же прыгнул, то сумел скрутить только один оборот. В итоге он получил 63,63 и занял последнее 29-е место — произвольная программа, которая состоится 13 февраля, пройдёт без него.

Кому из танцоров ничто не помешает?

11 февраля фигуристы разыграют первый личный комплект олимпийских медалей. За танцами на льду закрепился статус наиболее предсказуемой дисциплины фигурного катания. Однако сейчас перед произвольной программой закрутилась неслабая интрига.

Победители последних 3 чемпионатов мира и 2-кратные олимпийские чемпионы в команде Мэдисон Чок и Эван Бейтс, которые перед началом сезона, считались главными фаворитами предстоящей Олимпиады, в ритм-танце заняли второе место (89,72). Лидерство захватили Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (90,18).

Да, французы — опытные фигуристы, но они проводят лишь первый совместный сезон, и уже могут стать лучшим танцевальным дуэтом четырёхлетия. К тому же произвольный танец у них, как правило, удаётся лучше, чем у американцев. В среду вечером предстоит игра нервов — ошибаться нельзя, ведь на кону олимпийское золото.

Но сначала мы узнаем обладателей бронзовых медалей (по умолчанию предполагаем, что в соперничество между Фурнье-Бодри/Сизерон и Чок/Бейтс никто не вклинится). В понедельник третье место заняли вице-чемпионы мира двух последних сезонов Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (86,18).

Вроде бы неудивительный расклад, но в этом сезоне предпочтительнее канадского дуэта выглядели Лайла Фир и Льюис Гибсон (в т.ч. в команднике). Однако в личном турнире британцы выступили слабее и получили всего 85,47. Также не стоит сбрасывать со счетов Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (84,28). При безошибочных прокатах диспозиция вряд ли поменяется, но гарантировать отсутствие помарок никто не сможет.