LiveSport.Ru подводит итоги ритм-танцев, которые на зимних Олимпийских играх 2026 года исполнили танцевальные дуэты, и представляет анонс короткой программы в мужском одиночном катании.

Поменялись местами

Тема ритм-танца в сезоне-2025/26 — «Музыка, танцевальные стили и настроение 1990-х годов». Поэтому в понедельник на льду Milano Ice Skating Arena можно было наблюдать за настоящей «дискотекой 90-х».

По итогам выступлений 23 танцевальных дуэтов «королями танцпола» стали французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, которые выступали под «Vogue» Мадонны. Они взяли старт лишь во второй разминке, к чему за текущий сезон уже привыкли. Лоранс и Гийом встали в пару год назад, рейтинговые баллы за два предшествующих сезона отсутствуют, поэтому в мировом рейтинге, по которому определяется стартовый номер, они занимают только 25-е место.

Французы выступили хорошо, собранно и сконцентрировано, хотя визуально партнер допустил небольшую помарку на первой секции твизлов (позднее Сизерон косвенно подтвердил это, заявив, что у них не всё вышло идеально). Однако судьи на это (как и на окровавленную коленку партнерши) не обратили внимание и поставили 90,18, что на 0,20 больше оценки в командном турнире.

Напомним, там сильнее оказались Мэдисон Чок и Эван Бейтс (91,06). Однако сегодня американцы набрали на балл с лишнем меньше по технике — их подвёл паттерн. Судя по реакции сразу после проката, они выложились полностью, так что оценки их неприятно удивили (хотя и пытались держать лицо) — 89,72. Возможно, на них стала сказываться усталость после трёх напряженных дней: два проката, участие в церемонии открытия и награждение золотыми медалями.

Спасение на медаль

Борьба за третье место в танцах на льду не менее увлекательна. Промежуточными лидерами в этой гонке за бронзой являются фигуристы из Канады Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (86,18). Но если бы не большая удача и быстрая реакция партнерши, то они бы, как в командном турнире, снова проиграли британскому дуэту.

Пайпер Гиллес и Поль Пуарье globallookpress.com

В самом конце программы, поставленной под песни «Supermodel» и «I'm Too Sexy», на вращательной поддержке у Поля отвалилась деталь костюма — браслет, который приклеился к ноге Пайпер. Она успела схватить его и спрятать, что спасло пару от балла штрафа, полагающегося за падение на лёд атрибутов наряда.

Отрыв канадцев от Лайлы Фир и Льюиса Гибсон составляет всего 0,71. Британцы возглавляют мировой рейтинг ISU, а дискотечная тема ритм-танца (в качестве музыкального сопровождения они взяли песни «Spice Girls») вроде бы подходит их стилю. Но в этом сезоне почти каждый прокат случается нервным. Вот и сейчас свой максимум они не показали и получили всего 85,47 — почти на полтора балла меньше, чем 2 дня назад в команднике.

Лайла Фир и Льюис Гибсон globallookpress.com

Фигуристам из Великобритании в спину дышат Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Итальянцы, наоборот, завоевав вместе со сборной олимпийскую бронзу, получили эмоциональную подпитку. Их ритм-танец, поставленный под хиты «Backstreet Boys», был оценён на 7 десятых выше, чем в пятницу — 84,28, что оставляет их в борьбе за личную медаль.

Усталость даёт о себе знать

Нельзя не пройти мимо выступления американского дуэта Эмилия Зингас и Вадим Колесник. Подопечные Игоря Шпильбанда стали авторами главного overperformance дня — выдали яркий, уверенный прокат с сумасшедшей энергетикой и возрастающей скоростью по ходу программы. За свой ритм-танец они получил 83,53, что на три балла превзошло личный рекорд и позволило занять высокое для молодой пары (ей 23, ему 24) 6-е место.

Что касается наших старых знакомых Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, то их ритм-танец вышел не самым лучшим. В интервью после проката они признались, что выступили тяжелее, чем в командном турнире, потому что выложились и эмоционально, и физически. В итоге их программу под песни панк-рок-группы «The Offspring» оценили всего на 77,15. Для сравнения, в команднике за свой ритм-танец они получили 78,97.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин globallookpress.com

В итоге грузины пропустили вперёд пару из Финляндии Юлию Турккила и Маттиаса Верслуйс, которых, например, они обходили на недавно прошедшем Евро-2026. В итоговом протоколе Диана и Глеб расположились на 13-й строчке.

С технической точки зрения, в первую очередь, их подвела помрка на твизлах. Вообще, этот элемент в понедельник стал коварным для многих фигуристов. Например, перед грузинами ошиблись чехи Катержина Мразкова и Даниэль Мразек. А для Дженнифер Янсе ван Ренсбург и Беньямина Штеффан из Германии, а также для Ханны Лим и Е Куан из Южной Кореи ошибка на твизлах вообще стоила им места в произвольной программе. Третьей парой, которая досрочно завершила выступление на Олимпиаде, стал китайский дуэт Ван Шиюэ и Лю Синьюй.

Положение топ-6 дуэтов после ритм-танца:

1. Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон (Франция) — 90,18

2. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 89,72

3. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 86,18

4. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 85,47

5. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 84,28

6. Эмилия Зингас — Вадим Колесник (США) — 83,53

Пётр прорубает окно в Европе

10 февраля российская аудитория трансляций фигурного катания на Олимпиаде в Милане возрастет многократно. Мужскую короткую программу, которая стартует в 20:30 по московскому времени, своим выступлением откроет чемпион России Пётр Гуменник.

Посмотрим, как 23-летний фигурист справится со случившимся форс-мажором: 7 февраля стало известно, что Международный олимпийский комитет запретил ему использовать саундтрек из фильма «Парфюмер. История одного убийцы» в качестве музыки к короткой программе из-за проблем с авторскими правами. Пришлось экстренно проводить замену на «Вальс 1805» композитора Эдгара Акопяна.

Во вторник на лёд Milano Ice Skating Arena выйдут 29 спортсменов, которые разыграют между собой 24 путёвки в произвольную программу. Наибольшее внимание зрителей будет приковано к последней, сильнейшей разминке, которая намечена на 23:57.

Главным фаворитом по-прежнему остается Илья Малинин, который постарается взять реванш у Юмы Кагиямы за 10-балльный проигрыш в короткой программе командного турнира. Американец снова включил в заявку четверной аксель, но есть сомнения, что он пойдёт на него — запас прочности не такой большой, чтобы позволить себе подобный риск.

Юма Кагияма и Илья Малинин globallookpress.com

Помимо Малинина и Кагияме, в последней группе фигуристов будет интересно посмотреть, как неудачное завершение командника переживут Шун Сато и Ника Эгадзе. Впервые за долгое время увидим на льду Адама Сяо Хим Фа, который пропустил и чемпионат Европы, и командный турнир.

В России многие будут болеть за Михаила Шайдорова, чья серебряная медаль прошлогоднего чемпионата мира включает казахстанца в число главных претендентов на медали. Не чужими для отечественных любителей фигурного катания, наверняка, станут дети советских/российских эмигрантов — Стивен Гоголев (Канада), Михаил Наумов и Эндрю Торгашев (оба — США), а также сменившую национальную федерацию — Владимир Самойлов (Польша) и Владимир Литвинцев (Азербайджан).