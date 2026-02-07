Японский сноубордист Кира Кимура показал лучший результат по сноуборду в дисциплине биг-эйр на Олимпиаде в Милане.
Кимура набрал 179,50, показав лучший результат. Серебряные медали завоевал его соотечественник Риёма Кимата с результатом 171,50 балла. Бронзовые медали получит Су Имин из Китая (168,50).
Результаты финального раунда по сноуборду (биг-эйр) среди мужчин:
1. Кира Кимура (Япония) — 179,50 балла.
2. Риёма Кимата (Япония) — 171,50.
3. Су Имин (Китай) — 168,50.
4. Оливер Мартин (США) — 163,00.
5. Ян Маттеоли (Италия) — 162,50.