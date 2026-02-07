Японский сноубордист Кира Кимура показал лучший результат по сноуборду в дисциплине биг-эйр на Олимпиаде в Милане.

Кира Кимура
Кира Кимура globallookpress.com

Кимура набрал 179,50, показав лучший результат.  Серебряные медали завоевал его соотечественник Риёма Кимата с результатом 171,50 балла.  Бронзовые медали получит Су Имин из Китая (168,50).

Результаты финального раунда по сноуборду (биг-эйр) среди мужчин:

1.  Кира Кимура (Япония) — 179,50 балла.

2.  Риёма Кимата (Япония) — 171,50.

3.  Су Имин (Китай) — 168,50.

4.  Оливер Мартин (США) — 163,00.

5.  Ян Маттеоли (Италия) — 162,50.