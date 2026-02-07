Кимура набрал 179,50, показав лучший результат. Серебряные медали завоевал его соотечественник Риёма Кимата с результатом 171,50 балла. Бронзовые медали получит Су Имин из Китая (168,50).

Японский сноубордист Кира Кимура показал лучший результат по сноуборду в дисциплине биг-эйр на Олимпиаде в Милане.

Милан-2026•Сегодня 23:22 Фигурное катание, короткая программа: онлайн, прямая трансляция ОИ-2026

Милан-2026•Сегодня 23:18 7 февраля в Милане-2026: анонс, онлайн, итоги дня

Милан-2026•Сегодня 01:33 Церемония открытия Олимпиады-2026. Онлайн

Милан-2026•Сегодня 01:08 6 февраля в Милане-2026: анонс, онлайн, итоги дня

Милан-2026•Вчера 20:19 Фигурка на ОИ-2026: Чок и Бейтс обошли Сизерона и Бодри, Сакамото выиграла у Лью

Главные темы сейчас

Милан-2026•Вчера 15:30 Фигурка на ОИ-2026: Гуменник удивит, а Петросян останется без медалей

Милан-2026•05/02/2026 15:20 Одиночество чемпиона: путь Йоханнеса Клебо к абсолютному доминированию

Милан-2026•03/02/2026 20:21 26 причин смотреть Олимпийские игры-2026: главные лица Милана и Кортины

Милан-2026•03/02/2026 15:34 Илья Малинин: золото Олимпиады — последний шаг к настоящему величию

Милан-2026•29/01/2026 11:11 Тринадцать — счастливое число? Кто из россиян выступит на Олимпиаде-2026 в Милане

Выбор читателей

Футбол•31/01/2026 12:34 «Реал» накажет «Бенфику» и Моуринью, а «Галатасарай» остановит «Ювентус»: порция дерзких прогнозов на стыковые матчи ЛЧ

Футбол•03/02/2026 16:48 Каррик, что же ты наделал: как «временщик» спутал планы хозяевам «Манчестер Юнайтед»

Футбол•01/02/2026 08:06 Моуринью рекомендует: «Зенит» присмотрел замену Кассьерре в «Фенербахче»

Футбол•05/02/2026 13:43 Анти-пиар: почему Роналду нанес сокрушительный удар по репутации саудовской Про Лиги

Футбол•03/02/2026 07:05 Ну и Дуран: почему скандалист за 77 млн евро переходит в «Зенит»

Самое интересное

Футбол•06/01/2026 16:09 Свободу Кобби Мейну! 11 игроков АПЛ, которым надо спасать свою карьеру

Футбол•05/01/2026 17:11 Грандиозные идеи и удручающая реальность: почему Аморима выгнали из «Манчестер Юнайтед»

Бои•05/01/2026 12:15 Тренировки на стройке и жизнь в горах: секрет нечеловеческого кардио Двалишвили

Футбол•04/01/2026 17:17 Друг Венгера, звездный бразилец «Зенита», Кордоба для бедных. Новые имена 2025 года в РПЛ