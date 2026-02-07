Результаты соревнований на Олимпийских играх-2026 в Милане — Кортине 7 февраля. Все главные события во второй день турнира

В субботу, 7 февраля, на Олимпиаде-2026 будут разыграны первые медали. В этот день за победу поборются в горнолыжном спорте, лыжных гонках, конькобежном спорте, прыжках с трамплина и сноубординге. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2026.

13:30 Горнолыжный спорт. Мужской скоростной спуск. Финал 20 сек. 20 секунд

В этом виде программы все на самом деле крайне непрогнозировано. Явных фаворитов нет, но есть те, кого к ним можно отнести. Это олимпийский чемпион 2022 года в гигантском слаломе, трехкратный чемпион мира, 4-кратный обладатель Кубка мира в общем зачете швейцарец Марко Одерматт и его соотечественник, двукратный чемпион мира 2025 года в скоростном спуске и командной комбинации, победитель этапов Кубка мира Франьо фон Алльмен. Уедет ли «золото» в Швейцарию?

Марко Одерматт globallookpress.com

Также к претендентам на медали вполне можно отнести еще одного швейцарца Алексиса Монне, итальянского горнолыжника Джованни Францони, австрийца Винцента Крихмайра и еще одного хозяина Олимпиады Доминика Париса.

Одной строкой

7 февраля нас также ожидает квалификация во фристайле и у мужчин, и у женщин, первые две попытки мужчин-одиночек в санном спорте, продолжение командных соревнований в фигурном катании, женский хоккей и керлинг.

Фристайл

12:30 Женщины, слоупстайл, квалификация, попытка 1

13:25 Женщины, слоупстайл, квалификация, попытка 2

16:00 Мужчины, слоупстайл, квалификация, попытка 1

17:05 Мужчины, слоупстайл, квалификация, попытка 2

Санный спорт

19:00 Мужчины, одиночки, заезд 1

20:32 Мужчины, одиночки, заезд 2

Фигурное катание (Командные соревнования)

21:45 Мужчины, короткая программа

Хоккей на льду. Женщины

14:10 Германия — Япония

16:40 Швеция — Италия

16:40 США- Финляндия

23:10 Швейцария — Канада

Керлинг (Смешанные пары)

12:05 Великобритания — Канада

12:05 Швейцария — Швеция

16:35 Эстония — Норвегия

16:35 Чехия — Южная Корея

16:35 Швеция — Италия

16:35 Великобритания — США

19:05 Южная Корея — США

19:05 Канада — Эстония

19:05 Чехия — Швейцария

19:05 Норвегия — Италия

15:00 Лыжные гонки. Женщины, 10 км + 10 км скиатлон. Финал

Здесь тоже борьба за победа должна развернуться сразу между несколькими спортсменками. Главными фаворитками в борьбе за золотую медаль считаются серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в эстафете, чемпионка мира 2019 года, трехкратный призер чемпионатов мира шведка Эбба Андерссон, ее соотечественница, олимпийская чемпионка 2022 года в спринте свободным стилем, 7-кратная чемпионка мира, победительница этапов Кубка мира Йонна Сундлинг и олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в сезоне 2020/21 Джессика Диггинс из США.

Эбба Андерссон Эбба Андерссон

Также приятный сюрприз вполне могут преподнести представительница Швеции Фрида Карлссон и норвежки Хейди Венг и Астрид Ойре Слинд. Если же победит кто-то другой, то это будет сенсацией.

В этом виде программы выступит и первая россиянка на Играх. На старт выйдет Дарья Непряева из Твери. Мы, конечно, в нее верим, болеем за нее и желаем успехом, но на медали она вряд ли сможет претендовать.

19:45 Прыжки с трамплина. Женщины, нормальный трамплин. Финал

В женских прыжках с трамплина есть явный фаворит. Это двукратная чемпионка мира 2025 года, обладательница Кубка мира 2023/24 и 2024/25 годов словенская прыгунья Ника Превц. Если у нее все пойдет хорошо, то вряд ли кто-то сможет ей помешать добыть золотую медаль Олимпийских игр.

Ника Превц globallookpress.com

Основной соперницей словенки должна быть Лиза Эдер из Австрии, которая тоже достаточно неплохо выступает в текущем сезоне. Также выделим Нодзоми Маруяму из Японии, которая смогла обыграть Превц на последнем соревновании перед Олимпиадой. Будет ли интрига?

21:30 Сноуборд. Мужской биг-эйр. Финал

В этом виде программы в текущем сезоне доминирует олимпийский чемпион 2022 года, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 в слоупстайле, серебряный призёр чемпионата мира 2025 года, обладатель Кубка мира в дисциплине биг-эйр Су Имин из Китая, который и является главным претендентом на победу на Играх.

Су Имин globallookpress.com

Основными соперниками китайца будут Рема Кимата и Тайга Хасэгава из Японии, которые смогли добыть первое и второе место на прошлогоднем чемпионате мира.

В целом же это достаточно интересный и зрелищный вид спорта. Рекомендуем к просмотру.

21:30 Конькобежный спорт. Женщины, 3000 м. Финал

На данной дистанции золотую медаль должны между собой разыграть две спортсменки, которые являются явными фаворитками. Это 3-кратная чемпионка мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата мира, чемпионка Европы Йой Бене из Нидерландов и 2-кратная чемпионка мира Рагне Виклунд из Норвегии.

Йой Бене globallookpress.com

Также за медали вполне могут побороться нидерландка Мареке Груневод, канадка Валери Мальте и еще одна представительница Нидерландов Мерел Конейн .

На старт выйдет и 21-летняя россиянка Ксения Коржова, которая родом из Оленегорска. Рассчитывать на высокие места в этом виде программы вряд ли стоит.