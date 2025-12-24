Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев определил главной целью российского спорта на 2026 год возвращение на международную арену.

Михаил Дегтярев globallookpress.com

«Однозначно, задача — вернуться полноценно во всех видах спорта, поэтому ждем решения исполкома Международного олимпийского комитета. Есть решение МОК о том, что юношеские Олимпийские игры в Дакаре должны пройти с национальной сборной, наша команда поедет с флагом и гимном. И открываются двери на Олимпиаду в Лос-Анджелес после решения, которое мы ожидаем», — сказал Дегтярев в интервью телеканалу «Россия 24».

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) предложил международным спортивным организациям запретить российским атлетам участвовать в соревнованиях. Однако позже МОК изменил свою точку зрения и предложил разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях, но без национального флага и гимна.