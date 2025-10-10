Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не сможет сыграть в стартовых матчах регулярного чемпионата НБА сезона-2025/26. Об этом сообщает ESPN.

Леброн Джеймс globallookpress.com

По данным источника, у 40-летнего баскетболиста диагностировано раздражение нерва в области ягодичной мышцы.

Изначально ожидалось, что Джеймс пропустит лишь предсезонную подготовку. Но теперь восстановление займет не менее трёх недель.

Новый сезон НБА стартует 21 октября. В первом матче «Лейкерс» примут «Голден Стэйт Уорриорз». Игра пройдет в ночь на 22 октября мск.