    Новиков оценил игру сборной Сербии на Евробаскете

    Прочие Баскетбол
    Российский комментатор Егор Новиков высказался о неудачной игре сборной Сербии на чемпионате Европы по баскетболу.

    Сборная Сербии
    Сборная Сербии

    Напомним, что сербская сборная вытелела на стадии 1/8 финала, уступив Финляндии со счетом 92:86.

    «Сербия не справилась со званием главного фаворита по ряду причин — травма одного из лидеров сборной Богдановича, плохая готовность ветеранов (например, Мицич вернулся только в конце подготовительного цикла), и главное — слабая работа тренерского штаба Светислава Пешича.

    Самой большой проблемой оказалась оборона, и конкретно неправильное использование Йокича в защитной схеме — соперники раз за разом оказывались наверху против Николы один в один без подстраховки, и стабильно пользовались этим. Адаптироваться против финнов у Пешича не получилось, и за результат прежде всего должен быть ответственен именно он.

    К игре Николы у меня лично претензий нет — в рамках заданной схемы он делал что мог в обороне, тратил там много сил, и при этом все равно давал свой элитный вклад в нападении. До турнира я сам ждал от сербов победы, так что их ранним вылетом сильно удивлён, но фавориты на Евробаскете традиционно проигрывают довольно часто, так что нужно было заранее к этому морально подготовиться», — сказал Новиков LiveResult.Ru.

