Звезда «Бостона» Джейсон Тейтум пропустит 8-9 месяцев из-за травмы

Форвардвыбыл из строя на длительный срок из-за разрыва ахиллова сухожилия правой ноги, полученного в концовке матча второго раунда плей-офф против

Травма была получена за три минуты до финальной сирены: Тейтум неудачно приземлился при попытке перехватить мяч, после чего не смог самостоятельно покинуть площадку и был увезен в инвалидной коляске.

Операция по восстановлению сухожилия прошла успешно в Нью-Йорке под руководством хирурга Мартина О’Мэлли, который ранее оперировал Кевина Дюранта и Тайгера Вудса. По предварительным медицинским прогнозам, Тейтуму потребуется 8–9 месяцев на реабилитацию и возвращение в строй.

В прошлом сезоне 27-летний Тейтум вновь подтвердил статус лидера «Бостона», набирая в среднем 26,8 очка, 8,7 подбора и 6 передач за матч.