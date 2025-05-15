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    Звезда «Бостона» Джейсон Тейтум пропустит 8-9 месяцев из-за травмы

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    Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум выбыл из строя на длительный срок из-за разрыва ахиллова сухожилия правой ноги, полученного в концовке матча второго раунда плей-офф против «Нью-Йорк Никс».

    Джейсон Тейтум
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    Джейсон Тейтум

    Травма была получена за три минуты до финальной сирены: Тейтум неудачно приземлился при попытке перехватить мяч, после чего не смог самостоятельно покинуть площадку и был увезен в инвалидной коляске.

    Операция по восстановлению сухожилия прошла успешно в Нью-Йорке под руководством хирурга Мартина О’Мэлли, который ранее оперировал Кевина Дюранта и Тайгера Вудса. По предварительным медицинским прогнозам, Тейтуму потребуется 8–9 месяцев на реабилитацию и возвращение в строй.

    В прошлом сезоне 27-летний Тейтум вновь подтвердил статус лидера «Бостона», набирая в среднем 26,8 очка, 8,7 подбора и 6 передач за матч.

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