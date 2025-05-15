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    Российские фигуристы обжалуют решение ISU отказать им в выдаче нейтрального статуса

    Прочие Фигурное катание
    Российские фигуристы рассматривают возможность подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне из-за отказа Международного союза конькобежцев (ISU) в предоставлении нейтрального статуса.

    Александра Степанова и Иван Букин
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    Александра Степанова и Иван Букин

    Как сообщает «СЭ», сбор необходимых документов уже начался. Однако официальная позиция ISU и Федерации фигурного катания России (ФФККР) состоит в том, что решение о недопуске к турниру не подлежит обжалованию.

    В ISU пояснили, что предоставление нейтрального статуса — это исключительная мера, и отказ в нем не считается отдельным исключением, поэтому не может быть предметом апелляции в CAS.

    Официально имена фигуристов, не получивших нейтральный статус, не объявлялись, но речь идёт о спортивной паре Анастасия Мишина/Александр Галлямов и танцевальном дуэте Александра Степанова/Иван Букин.

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