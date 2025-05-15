Российские фигуристы обжалуют решение ISU отказать им в выдаче нейтрального статуса

Российские фигуристы рассматривают возможность подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне из-за отказа Международного союза конькобежцев (ISU) в предоставлении нейтрального статуса.

Как сообщает «СЭ», сбор необходимых документов уже начался. Однако официальная позиция ISU и Федерации фигурного катания России (ФФККР) состоит в том, что решение о недопуске к турниру не подлежит обжалованию.

В ISU пояснили, что предоставление нейтрального статуса — это исключительная мера, и отказ в нем не считается отдельным исключением, поэтому не может быть предметом апелляции в CAS.

Официально имена фигуристов, не получивших нейтральный статус, не объявлялись, но речь идёт о спортивной паре Анастасия Мишина/Александр Галлямов и танцевальном дуэте Александра Степанова/Иван Букин.