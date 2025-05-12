Яннис Адетокунбо намерен попросить обмен из «Милуоки Бакс» в это межсезонье

После третьего подряд вылетав первом раунде плей-офф, впервые за все годы в НБАвсерьез рассматривает возможность смены клуба.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, Адетокунбо открыт для обсуждения вариантов продолжения карьеры вне Милуоки — ранее он никогда публично не допускал такой возможности

Сам игрок подчеркивал, что останется в Милуоки только в случае, если организация будет столь же амбициозна, как и он сам. Контракт Адетокумбо с «Бакс» действует до 2027 года, но если он запросит обмен, интерес к нему проявят практически все клубы лиги.

Яннис завершил сезон на высочайшем уровне: 30,4 очка, 11,9 подбора и 6,5 передачи в среднем за игру при 60% реализации с игры. В плей-офф он был еще результативнее — 33,0 очка и 15,4 подбора в среднем.