1-й таймПари НН — Крылья СоветовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Крылья Советов»«Пари НН» — «Крылья Советов». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Яннис Адетокунбо намерен попросить обмен из «Милуоки Бакс» в это межсезонье

    Прочие Баскетбол НБА
    После третьего подряд вылета «Милуоки Бакс» в первом раунде плей-офф, впервые за все годы в НБА Яннис Адетокунбо всерьез рассматривает возможность смены клуба.

    Яннис Адетокунбо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Яннис Адетокунбо

    По информации инсайдера Шэмса Чарании, Адетокунбо открыт для обсуждения вариантов продолжения карьеры вне Милуоки — ранее он никогда публично не допускал такой возможности

    Сам игрок подчеркивал, что останется в Милуоки только в случае, если организация будет столь же амбициозна, как и он сам. Контракт Адетокумбо с «Бакс» действует до 2027 года, но если он запросит обмен, интерес к нему проявят практически все клубы лиги.

    Яннис завершил сезон на высочайшем уровне: 30,4 очка, 11,9 подбора и 6,5 передачи в среднем за игру при 60% реализации с игры. В плей-офф он был еще результативнее — 33,0 очка и 15,4 подбора в среднем.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нижегородцы доставят проблемы «Крыльям»
  • «Пари НН» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Бергамаски проведут удачную охоту на «волков»
  • «Аталанта» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • На домашнем льду «Локомотив» заберет первый матч
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 12 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Пари НН — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Финляндия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чехия — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.50
  • Прогноз на матч Севилья — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Хуркач — Меншик
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному