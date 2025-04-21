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    Вероятный первый выбор Купер Флэгг выставил свою кандидатуру на драфт НБА

    Прочие Баскетбол НБА
    Форвард «Дьюка» Купер Флэгг объявил о своем участии в драфте НБА, подтвердив статус главного претендента на первый номер.

    Купер Флэгг
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    Купер Флэгг

    Ранее Флэгг рассматривал возможность остаться в студенческом баскетболе еще на один сезон, однако теперь официально решил перейти на профессиональный уровень.

    «У Купера был особенный сезон. Его статистика и вклад в команду превзошли все ожидания. Это один из лучших сезонов для первогодки в истории», — сказал тренер Флэгга Джон Шейер в интервью ESPN.

    В дебютном сезоне в NCAA Флэгг набирал в среднем 19,2 очка, 7,5 подбора и 4,2 передачи за игру. Он стал всего четвертым новичком, удостоившимся звания лучшего игрока года в студенческом баскетболе.

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