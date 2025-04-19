НБА. «Мемфис» одолел «Даллас», «Майами» взял верх над «Атлантой»

победилво втором раунде плей-ин НБА — 120:106.

Центровой «Маверикс» Энтони Дэвис признан самым результативным игроком матча, набрав 40 очков.

«Мемфис» вышел в плей-офф НБА, где в первом раунде сразится против «Оклахомы». Первый матч начнется 20 апреля в 20:00 мск.

Прогнозы и ставки на НБА

«Майами» одолел «Атланту» в матче второго раунда плей-ин НБА — 123:114 ОТ.

Атакующий защитник «Хит» Тайлер Хирро набрал 30 очков. У «Хокс» дабл-дабл оформил разыгрвающий защитник Трэй Янг.

«Майами» пробился в сетку плей-офф НБА, где в первом раунде сыграет против «Кливленда». Первый матч состоится 21 апреля. Начало — в 2:00 мск.