Алиса Лью одержала победу на ЧМ по фигурному катанию в Бостоне

В Бостоне закончился чемпионат мира по фигурному катанию среди женщин-одиночниц.

Золотые медали завоевала американка Алиса Лью, набравшая в сумме 222,97 балла. Она показала лучший результат как в короткой, так и в произвольной программе.

Второй стала представительница Японии Каори Сакамото, набравшая 217,98 балла. Бронза у японки Моне Тиба (215,24 балла).

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина, ранее выступавшая за Россию, заняла 14-е место с 181,36 балла.

Российские фигуристки отстранены от международных стартов с конца февраля 2022 года.