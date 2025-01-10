Лазовский и Плюснина выиграли спринт на ЧР по биатлону

Полина Плюснина Фото: globallookpress.com
У мужчин первым к финишу пришел белорусский спортсмен Дмитрий Лазовский, который преодолел дистанцию в 10 км за 22.34,6 без единого промаха.
Вторым стал Карим Халили, третье место у Антона Бабикова.
Мужчины:Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 4-й этап, Рязань. Спринт 10 км.
- Дмитрий Лазовский (Республика Беларусь) — 22.34,6 (0 промахов).
- Карим Халили (Москва) — отставание 23,8 (0).
- Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +27,1 (0).
- Максим Воробей (Республика Беларусь) +29,8 (0).
- Алексей Вагин (ХМАО-Югра) +31,3 (0).
- Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) +33,8 (0).
Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Спринтерский зачёт:
- 1. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 167 очков.
- 2. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 149.
- 3. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — 143.
- 4. Антон Смольский (Беларусь) — 134.
- 5. Александр Поварницын (Тюменская область) — 126.
- 6. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 121.
Первое место у женщин заняла Полина Плюснина, которая прошла дистанцию в 7,5 км за 21.32,8 и без единого промаха.
Второй была Наталия Шевченко, третья — Тамара Дербушева
Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 4-й этап, Рязань. Спринт 7,5 км. Женщины:
- Полина Плюснина — 21.32,8 (0 промахов).
- Наталия Шевченко — отставание 9,4 (1).
- Тамара Дербушева +11,5 (0).
- Анастасия Халили +17,6 (2).
- Виктория Метеля +24,9 (1).
- Кира Дюжева +30,5 (1).