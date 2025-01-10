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    Лазовский и Плюснина выиграли спринт на ЧР по биатлону

    Прочие Биатлон
    Завершился мужской и женский спринт на 4-м этапе чемпионата России по биатлону в Рязани.

    Полина Плюснина
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    Полина Плюснина

    У мужчин первым к финишу пришел белорусский спортсмен Дмитрий Лазовский, который преодолел дистанцию в 10 км за 22.34,6 без единого промаха.

    Вторым стал Карим Халили, третье место у Антона Бабикова.

    Мужчины:Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 4-й этап, Рязань. Спринт 10 км.
    • Дмитрий Лазовский (Республика Беларусь) — 22.34,6 (0 промахов).
    • Карим Халили (Москва) — отставание 23,8 (0).
    • Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +27,1 (0).
    • Максим Воробей (Республика Беларусь) +29,8 (0).
    • Алексей Вагин (ХМАО-Югра) +31,3 (0).
    • Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) +33,8 (0).

    Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Спринтерский зачёт:
    • 1. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 167 очков.
    • 2. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 149.
    • 3. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — 143.
    • 4. Антон Смольский (Беларусь) — 134.
    • 5. Александр Поварницын (Тюменская область) — 126.
    • 6. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 121.

    Первое место у женщин заняла Полина Плюснина, которая прошла дистанцию в 7,5 км за 21.32,8 и без единого промаха.

    Второй была Наталия Шевченко, третья — Тамара Дербушева

    Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 4-й этап, Рязань. Спринт 7,5 км. Женщины:
    • Полина Плюснина — 21.32,8 (0 промахов).
    • Наталия Шевченко — отставание 9,4 (1).
    • Тамара Дербушева +11,5 (0).
    • Анастасия Халили +17,6 (2).
    • Виктория Метеля +24,9 (1).
    • Кира Дюжева +30,5 (1).
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