Туктамышева: Могу ли я вернуться в спорт? Все возможно

Чемпионка мира-2015прокомментировала допуск российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе.

«Могу сказать, что в любом случае это радостная новость — что есть шанс поехать на Олимпиаду, пусть и по одной квоте. Теперь будет очень сложный момент выбора, кто же должен представлять нашу страну. Но это какой-то шажочек вперед, конечно. Могу ли я вернуться в связи с новыми обстоятельствами? Все возможно», — приводит слова Туктамышевой «Спорт-Экспресс».

Российские и белорусские спортсмены отстранены ISU от соревнований c 2022 года.

Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.