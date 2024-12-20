Туктамышева: Могу ли я вернуться в спорт? Все возможно

Елизавета Туктамышева Фото: globallookpress.com
«Могу сказать, что в любом случае это радостная новость — что есть шанс поехать на Олимпиаду, пусть и по одной квоте. Теперь будет очень сложный момент выбора, кто же должен представлять нашу страну. Но это какой-то шажочек вперед, конечно. Могу ли я вернуться в связи с новыми обстоятельствами? Все возможно», — приводит слова Туктамышевой «Спорт-Экспресс».
Российские и белорусские спортсмены отстранены ISU от соревнований c 2022 года.
Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.