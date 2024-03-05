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    НБА. «Лейкерс» победили «Оклахому», «Милуоки» победил «Лос-Анджелес Клипперс»

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    «Лейкерс» дома выиграли у «Оклахомы» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:104.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев Деанджело Расселл — 26 очков.

    «Лейкерс» одержали 34-ю победу в 63 матчах и занимают 9-е место в турнирной таблице Западной конференции.

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    «Милуоки» дома обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» — 113:106.

    Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Дэмиан Лиллард, набравший 41 очко.

    Результаты игрового дня

    «Бруклин Нетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 102:106.

    «Миннесота Тимбервулвз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 119:114.

    «Милуоки Бакс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 113:106.

    «Юта Джаз» — «Вашингтон Уизардс» — 127:115.

    «Сакраменто Кингз» — «Чикаго Буллз» — 109:113

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 116:104.

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