НБА. «Лейкерс» победили «Оклахому», «Милуоки» победил «Лос-Анджелес Клипперс»

Леброн Джеймс Фото: globallookpress.com
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев Деанджело Расселл — 26 очков.
«Лейкерс» одержали 34-ю победу в 63 матчах и занимают 9-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Милуоки» дома обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» — 113:106.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Дэмиан Лиллард, набравший 41 очко.
Результаты игрового дня
«Бруклин Нетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 102:106.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 119:114.
«Милуоки Бакс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 113:106.
«Юта Джаз» — «Вашингтон Уизардс» — 127:115.
«Сакраменто Кингз» — «Чикаго Буллз» — 109:113
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 116:104.