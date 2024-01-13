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    Кристиансен завоевал золото в спринте на пятом этапе КМ в Рупольдинге

    Прочие Биатлон
    Норвежский биатлонист Ветле-Шостад Кристиансен выиграл спринт на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

    Ветле-Шостад Кристиансен
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    Ветле-Шостад Кристиансен

    31-летний норвежец прошел дистанцию в 10 км за 22 минуты и 27,2 секунды, не допустив ни одного промаха.

    Второе место занял итальянец Томмазо Джакомель (отставание +16,9). Бронза в активе норвежца Тарьей Бе (+20.1).

    Лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бе показал 9-й результат.

    Кубок мира по биатлону-2023/24. 5-й этап, Рупольдинг (Германия)
    Мужчины. Спринт 10 км

    1.Ветле-Шостад Кристиансен (Норвегия) — 22.27,2 (0 промахов)
    2. Томмазо Джакомель (Италия) — +16,9 (1)
    3. Тарьей Бе (Норвегия) — +20.1 (0)

    Российские биатлонисты отстранены от международных стартов.

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