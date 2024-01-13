Кристиансен завоевал золото в спринте на пятом этапе КМ в Рупольдинге

Ветле-Шостад Кристиансен Фото: globallookpress.com
31-летний норвежец прошел дистанцию в 10 км за 22 минуты и 27,2 секунды, не допустив ни одного промаха.
Второе место занял итальянец Томмазо Джакомель (отставание +16,9). Бронза в активе норвежца Тарьей Бе (+20.1).
Лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бе показал 9-й результат.
Кубок мира по биатлону-2023/24. 5-й этап, Рупольдинг (Германия)
Мужчины. Спринт 10 км
1.Ветле-Шостад Кристиансен (Норвегия) — 22.27,2 (0 промахов)
2. Томмазо Джакомель (Италия) — +16,9 (1)
3. Тарьей Бе (Норвегия) — +20.1 (0)
Российские биатлонисты отстранены от международных стартов.