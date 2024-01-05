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    Немец Долль и француженка выиграли спринты на этапе Кубка мира в Оберхофе

    Прочие Биатлон
    Завершились спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

    Жюстин Бреза-Буше
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    Жюстин Бреза-Буше

    У мужчин лучшим стал немецкий биатлонист Бенедикт Долль. Второе место занял представитель Норвегии Стурла Холм Легрейд. Тройку призеров замкнул норвежец Эндре Стремсхейм.

    Биатлон. Кубок мира, 4-й этап, Оберхоф. Спринт, 10 км. Мужчины
    • 1. Бенедикт Долль (Германия) — 24.12,2 (1 промах).
    • 2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 1,8 секунды (1).
    • 3. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) +5,4 (1).

    У женщин лучшей стала французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше. Второе место заняла немка Франциска Пройс. Тройку призеров замкнула еще одна француженка Софи Шово.

    Биатлон. Кубок мира, четвёртый этап, Оберхоф. Спринт, 7,5 км. Женщины.
    • 1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 22:43.0 (2 ).
    • 2. Франциска Пройс (Норвегия) — +4,4 секунды (0).
    • 3. Софи Шово (Франция) +4,6 (1).
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