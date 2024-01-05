Немец Долль и француженка выиграли спринты на этапе Кубка мира в Оберхофе

Жюстин Бреза-Буше Фото: globallookpress.com
У мужчин лучшим стал немецкий биатлонист Бенедикт Долль. Второе место занял представитель Норвегии Стурла Холм Легрейд. Тройку призеров замкнул норвежец Эндре Стремсхейм.
Биатлон. Кубок мира, 4-й этап, Оберхоф. Спринт, 10 км. Мужчины
- 1. Бенедикт Долль (Германия) — 24.12,2 (1 промах).
- 2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 1,8 секунды (1).
- 3. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) +5,4 (1).
У женщин лучшей стала французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше. Второе место заняла немка Франциска Пройс. Тройку призеров замкнула еще одна француженка Софи Шово.
Биатлон. Кубок мира, четвёртый этап, Оберхоф. Спринт, 7,5 км. Женщины.
- 1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 22:43.0 (2 ).
- 2. Франциска Пройс (Норвегия) — +4,4 секунды (0).
- 3. Софи Шово (Франция) +4,6 (1).