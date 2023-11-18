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    Гуменник выиграл короткую программу на пятом этапе Гран-при России

    Прочие Фигурное катание
    В Самаре проходит пятый этап серии Гран-при России по фигурному катанию. Сегодня, 18 ноября, мужчины выступили с короткими программами.

    Петр Гуменник
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    Петр Гуменник

    Лидирует на данный момент Петр Гуменник. Он чисто исполнил программу с четверным риттбергером, каскадом четверной сальхов — тройной тулуп и тройным акселем.

    Второе место занял Роман Савосин. Топ-3 замкнул Алексей Ерохов.

    Фигурное катание. Гран-при России, пятый этап
    Мужчины. Короткая программа

    1. Петр Гуменник — 100,79 балла.
    2. Роман Савосин — 94,66.
    3. Алексей Ерохов — 90,69.
    4. Александр Самарин — 87,42.
    5. Даниил Постарнаков — 82,31.
    6. Артур Даниелян — 76,44.
    7. Андрей Мозалев — 74,87.
    8. Арсений Дмитриев — 70,55.

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