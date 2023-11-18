Гуменник выиграл короткую программу на пятом этапе Гран-при России

В Самаре проходит пятый этап серии Гран-при России по фигурному катанию. Сегодня, 18 ноября, мужчины выступили с короткими программами.

Лидирует на данный момент Петр Гуменник. Он чисто исполнил программу с четверным риттбергером, каскадом четверной сальхов — тройной тулуп и тройным акселем.

Второе место занял Роман Савосин. Топ-3 замкнул Алексей Ерохов.

Фигурное катание. Гран-при России, пятый этап

Мужчины. Короткая программа

1. Петр Гуменник — 100,79 балла.

2. Роман Савосин — 94,66.

3. Алексей Ерохов — 90,69.

4. Александр Самарин — 87,42.

5. Даниил Постарнаков — 82,31.

6. Артур Даниелян — 76,44.

7. Андрей Мозалев — 74,87.

8. Арсений Дмитриев — 70,55.