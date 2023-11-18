Гуменник выиграл короткую программу на пятом этапе Гран-при России

Петр Гуменник Фото: globallookpress.com
Лидирует на данный момент Петр Гуменник. Он чисто исполнил программу с четверным риттбергером, каскадом четверной сальхов — тройной тулуп и тройным акселем.
Второе место занял Роман Савосин. Топ-3 замкнул Алексей Ерохов.
Фигурное катание. Гран-при России, пятый этап
Мужчины. Короткая программа
1. Петр Гуменник — 100,79 балла.
2. Роман Савосин — 94,66.
3. Алексей Ерохов — 90,69.
4. Александр Самарин — 87,42.
5. Даниил Постарнаков — 82,31.
6. Артур Даниелян — 76,44.
7. Андрей Мозалев — 74,87.
8. Арсений Дмитриев — 70,55.