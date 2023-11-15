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    • «Белогорье» победил «Зенит-Казань», московское «Динамо» было сильнее петербургского «Зенита»
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    «Белогорье» победил «Зенит-Казань», московское «Динамо» было сильнее петербургского «Зенита»

    Прочие Волейбол
    Завершились еще три встречи 5-го тура волейбольной Суперлиги.

    Тренер «Белогорья» олимпийский чемпион Александр Волков
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    Тренер «Белогорья» олимпийский чемпион Александр Волков

    В матче лидеров чемпионата «Белогорье» уверенно победило казанский «Зенит» — 3:1 (18:25, 34:32, 25:21, 25:21).

    Нижегородский АСК без проблем обыграл «Нефтянник» из Оренбурга со счетом 3:0 (25:21, 25:17, 25:22).

    В заключительном матче игрового дня петербургский «Зенит» уступил московскому «Динамо» — 1:3 (23:25, 17:25, 25:21, 22:25).

    После пяти матчей у «Белогорья» стало 12 очков, оно идет в группе лидеров из пяти команд. У казанского и питерского «Зенита» по 9 очков. АСК набрал 6 баллов, у «Нефтянника» осталось четыре.

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