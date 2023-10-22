Малинин стал победителем Гран-при США

Илья Малинин Фото: globallookpress.com
Лучший результат показал американец Илья Малинин. Второе место занял француз Кевин Эймоз, тройку замкнул японец Сюн Сато.
Первый этап серии Гран-при по фигурному катанию стартовал 20 октября в Аллене, пригороде Далласа. Турнир завершится 22 октября.
Мужчины. Итоговое положение
- 1. Илья Малинин (США) — 310,47;
- 2. Кевмн Эймоз (Франция) — 279,09;
- 3. Сюн Сато (Япония) — 247,5;
- 4. Ника Эгадзе (Грузия) — 237,45;
- 5 Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 237,44;
- 6 Нозому Йошиока (Япония) — 233,56;
- 7 Андрей Торгашёв (США) — 219,67;
- 8 Тацуя Цубои (Япония) — 216,98;
- 9 Денисс Васильев (Латвия) — 215,34;
- 10 Максим Наумов (США) — 210,53;
- 11 Стивен Гоголев (Канала) — 210,48;
- 12 Андреас Нордебак (Швеция) — 198,95.