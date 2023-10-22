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    Малинин стал победителем Гран-при США

    Прочие Фигурное катание
    В ночь на 22 октября (мск) в США прошла произвольная программа среди мужчин в рамках Гран-при ISU.

    Илья Малинин
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    Илья Малинин

    Лучший результат показал американец Илья Малинин. Второе место занял француз Кевин Эймоз, тройку замкнул японец Сюн Сато.

    Первый этап серии Гран-при по фигурному катанию стартовал 20 октября в Аллене, пригороде Далласа. Турнир завершится 22 октября.

    Мужчины. Итоговое положение
    • 1. Илья Малинин (США) — 310,47;
    • 2. Кевмн Эймоз (Франция) — 279,09;
    • 3. Сюн Сато (Япония) — 247,5;
    • 4. Ника Эгадзе (Грузия) — 237,45;
    • 5 Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 237,44;
    • 6 Нозому Йошиока (Япония) — 233,56;
    • 7 Андрей Торгашёв (США) — 219,67;
    • 8 Тацуя Цубои (Япония) — 216,98;
    • 9 Денисс Васильев (Латвия) — 215,34;
    • 10 Максим Наумов (США) — 210,53;
    • 11 Стивен Гоголев (Канала) — 210,48;
    • 12 Андреас Нордебак (Швеция) — 198,95.
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