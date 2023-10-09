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    Каору МитомаТрансферный дайджест. 3 — 9 октября
  • 19:20
    • ISU не изменил решение об отстранении россиян от международных соревнований
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    ISU не изменил решение об отстранении россиян от международных соревнований

    Прочие Фигурное катание
    Международный союз конькобежцев (ISU) не стал отменять решение об отстранении россиян, сообщает пресс-служба организации.

    Фигурное катание
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    Фигурное катание

    «Международный союз конькобежцев поддерживает федерацию конькобежного спорта Украины, внедряя решение #2469, а также предоставляя украинским фигуристам финансовую поддержку. ISU вновь заявляет о своём сочувствии и солидарности. Союз продолжит следить за ситуацией на Украине и её влиянии на деятельность ISU, а также за решениями и их реализацией в рамках Олимпийского движения. Решение #2469 остаётся в силе», — гласит заявление ISU.

    Совет ISU прошел с 6 по 8 октября в Лозанне. На заседании обсуждался вопрос допуска российских спортсменов на соревнования.

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