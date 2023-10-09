ISU не изменил решение об отстранении россиян от международных соревнований

Международный союз конькобежцев (ISU) не стал отменять решение об отстранении россиян, сообщает пресс-служба организации.

«Международный союз конькобежцев поддерживает федерацию конькобежного спорта Украины, внедряя решение #2469, а также предоставляя украинским фигуристам финансовую поддержку. ISU вновь заявляет о своём сочувствии и солидарности. Союз продолжит следить за ситуацией на Украине и её влиянии на деятельность ISU, а также за решениями и их реализацией в рамках Олимпийского движения. Решение #2469 остаётся в силе», — гласит заявление ISU.

Совет ISU прошел с 6 по 8 октября в Лозанне. На заседании обсуждался вопрос допуска российских спортсменов на соревнования.