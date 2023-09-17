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    «Челси»«Борнмут» — «Челси». Онлайн
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    Сайнс выиграл Гран-при Сингапура, Норрис — второй, Хэмилтон — третий

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    На трассе «Марина Бей» завершилось Гран-при Сингапура Формулы-1.

    Карлос Сайнс
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    Карлос Сайнс

    Пилот «Феррари» Карлос Сайнс выиграл гонку. Вторым финишировал гонщик «Макларен» Ландо Норрис, уступивший испанцу 0,812 секунды. На третьей строчке — пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон (+1,269).

    Лидер общего зачёта Макс Ферстаппен финишировал только пятым.

    Гран-при Сингапура. Гонка:
    • 1. Карлос Сайнс («Феррари») — 62 круга.
    • 2. Ландо Норрис («Макларен») +0.812.
    • 4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.269.
    • 4. Шарль Леклер («Феррари») +21.117.
    • 5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21.441.
    • 6. Пьер Гасли («Альпин») +38.441.
    • 7. Оскар Пиастри («Макларен») +41.479.
    • 8. Серхио Перес («Ред Булл») +54.534.
    • 9. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1.05.918.
    • 10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.12.116.
    • 11. Александер Албон («Уильямс») +1.13.417.
    • 12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.23.649.
    • 13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1.26.201
    • 14. Логан Сарджент («Уильямс») +1.26.889.
    • 15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.27.603.
    • Джордж Расселл («Мерседес»), Валттери Боттас («Альфа Ромео»), Эстебан Окон («Альпин»), Юки Цунода («Альфа Таури») — сошли.
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