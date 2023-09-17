Сайнс выиграл Гран-при Сингапура, Норрис — второй, Хэмилтон — третий

Карлос Сайнс Фото: globallookpress.com
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс выиграл гонку. Вторым финишировал гонщик «Макларен» Ландо Норрис, уступивший испанцу 0,812 секунды. На третьей строчке — пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон (+1,269).
Лидер общего зачёта Макс Ферстаппен финишировал только пятым.
Гран-при Сингапура. Гонка:
- 1. Карлос Сайнс («Феррари») — 62 круга.
- 2. Ландо Норрис («Макларен») +0.812.
- 4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.269.
- 4. Шарль Леклер («Феррари») +21.117.
- 5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21.441.
- 6. Пьер Гасли («Альпин») +38.441.
- 7. Оскар Пиастри («Макларен») +41.479.
- 8. Серхио Перес («Ред Булл») +54.534.
- 9. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1.05.918.
- 10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.12.116.
- 11. Александер Албон («Уильямс») +1.13.417.
- 12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.23.649.
- 13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1.26.201
- 14. Логан Сарджент («Уильямс») +1.26.889.
- 15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.27.603.
- Джордж Расселл («Мерседес»), Валттери Боттас («Альфа Ромео»), Эстебан Окон («Альпин»), Юки Цунода («Альфа Таури») — сошли.