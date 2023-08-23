Губерниев: Костомаров еще и паралимпиаду выиграет

Комментаторвысказался о появлении на льду олимпийского чемпионав конце номера своей супруги

«Роман Костомаров выйдет на лед и в коньках. Я в этом не сомневаюсь. Он с несгибаемой волей, с потрясающей силой духа, с невероятным жизнелюбием. Я вообще ничему не удивляюсь. Он мужественный парень. Он еще и паралимпиаду выиграет. Мы говорим про наших паралимпийцев, люди с безграничными возможностями. У Ромы эти возможности абсолютно безграничны. Поддержка семьи невероятная. Я восхищаюсь всей семьей. Я всегда восхищался Романом как спортсменом и семьянином. Думаю, что он горы свернет. Горжусь им и очень за него рад», — сказал Губерниев «СЭ».

46-летнего Костомарова выписали из больницы в начале июля.