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    Губерниев: Костомаров еще и паралимпиаду выиграет

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    Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о появлении на льду олимпийского чемпиона Романа Костомарова в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

    Роман Костомаров
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    Роман Костомаров

    «Роман Костомаров выйдет на лед и в коньках. Я в этом не сомневаюсь. Он с несгибаемой волей, с потрясающей силой духа, с невероятным жизнелюбием. Я вообще ничему не удивляюсь. Он мужественный парень. Он еще и паралимпиаду выиграет. Мы говорим про наших паралимпийцев, люди с безграничными возможностями. У Ромы эти возможности абсолютно безграничны. Поддержка семьи невероятная. Я восхищаюсь всей семьей. Я всегда восхищался Романом как спортсменом и семьянином. Думаю, что он горы свернет. Горжусь им и очень за него рад», — сказал Губерниев «СЭ».

    46-летнего Костомарова выписали из больницы в начале июля.

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