Йоханнес Бе стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Норвегии

Йоханнес Бе Фото: globallookpress.com
Победителем гонки стал норвежский биатлонист Йоханнес Бе, который допустил одну желтую карточку и преодолел дистанцию в 10 км за 25.13,0.
Вторым стал представитель Швеции Мартин Понсилуома. Он чисто прошел огневые рубежи и проиграл победителю 23,9 секунды.
Замкнул тройку сильнейших стреляющий лыжник из Германии Бенедикт Долль, не допустивший промахов и уступивший лидеру 28,9 секунд.
Биатлон. Кубок мира, 9-й этап. Спринт, мужчины. 10 км
- 1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 25.13,0 (1 промах).
- 2. Мартин Понсилуома (Швеция) — отставание 23,9 секунды (0).
- 3. Бенедикт Долль (Германия) + 28,9 (0).
- 4. Андрей Расторгуев (Латвия) + 46,5 (1).
- 5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) + 48,0 (0).
- 6. Йоханнес Кюн (Германия) + 55,9 (0).