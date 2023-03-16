ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джанни Инфантино вручает Лионелю Месси кубок после победы на ЧМ-2022Больше матчей — больше денег! ФИФА утвердила новый формат ЧМ-2026, который вряд ли понравится игрокам
    Все новости спорта

    Йоханнес Бе стал победителем спринта на этапе Кубка мира в Норвегии

    Прочие Биатлон
    В Хольменколлене (Норвегия) завершилась мужская спринтерская гонка в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону.

    Йоханнес Бе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Йоханнес Бе

    Победителем гонки стал норвежский биатлонист Йоханнес Бе, который допустил одну желтую карточку и преодолел дистанцию в 10 км за 25.13,0.

    Вторым стал представитель Швеции Мартин Понсилуома. Он чисто прошел огневые рубежи и проиграл победителю 23,9 секунды.

    Замкнул тройку сильнейших стреляющий лыжник из Германии Бенедикт Долль, не допустивший промахов и уступивший лидеру 28,9 секунд.

    Биатлон. Кубок мира, 9-й этап. Спринт, мужчины. 10 км
    • 1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 25.13,0 (1 промах).
    • 2. Мартин Понсилуома (Швеция) — отставание 23,9 секунды (0).
    • 3. Бенедикт Долль (Германия) + 28,9 (0).
    • 4. Андрей Расторгуев (Латвия) + 46,5 (1).
    • 5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) + 48,0 (0).
    • 6. Йоханнес Кюн (Германия) + 55,9 (0).
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Байер» у «Ференцвароша» и во второй игре?
  • «Ференварош» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Отыграется ли «Фенербахче» против «Севильи»?
  • «Фенербахче» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • «Доностьяррас» переиграют «Рому»
  • «Реал Сосьедад» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 16 марта
  • Сегодня в 20:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ференварош — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Фенербахче — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Арсенал — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ницца — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Вест Хэм — АЕК Ларнака
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному