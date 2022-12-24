Козловский и Бойкова прокомментировали свое выступление на ЧР

Победители чемпионата России среди спортивных парвысказали мнение по поводу своего выступления.

«Во-первых, представляете — мы стали не просто двукратными чемпионами России, а двукратными чемпионами Красноярска, если так можно сказать.

Пока не могу дать какую оценку за исключением эмоциональной. Наше выступление здесь и сегодняшний прокат висел на волоске ещё утром.

На утренней тренировке у меня вылетает крючок из ботинка на одинарном сальхове. Если был чуть стройнее и оказывал бы меньшее давление на ботинок, то это могло случиться сегодня в прокате.

Удача была на нашей стороне, можно сказать, мы схватили её за хвост. Мы заслужили эту победу.», — сказал Козловский.

«Рады, что у нас вновь получилось стать чемпионами России. Для нас это очень важно.

Да, была небольшая помарка в прокате, если честно, я не поняла, зачем её допустила. Мы очень рады нашему результату, получается, что все это было не зря», — сказала Бойкова Чемпионату.