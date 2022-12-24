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    Козловский и Бойкова прокомментировали свое выступление на ЧР

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    Победители чемпионата России среди спортивных пар Дмитрий Козловский и Александра Бойкова высказали мнение по поводу своего выступления.

    Дмитрий Козловский и Александра Бойкова
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    Дмитрий Козловский и Александра Бойкова

    «Во-первых, представляете — мы стали не просто двукратными чемпионами России, а двукратными чемпионами Красноярска, если так можно сказать.

    Пока не могу дать какую оценку за исключением эмоциональной. Наше выступление здесь и сегодняшний прокат висел на волоске ещё утром.

    На утренней тренировке у меня вылетает крючок из ботинка на одинарном сальхове. Если был чуть стройнее и оказывал бы меньшее давление на ботинок, то это могло случиться сегодня в прокате.

    Удача была на нашей стороне, можно сказать, мы схватили её за хвост. Мы заслужили эту победу.», — сказал Козловский.

    «Рады, что у нас вновь получилось стать чемпионами России. Для нас это очень важно.

    Да, была небольшая помарка в прокате, если честно, я не поняла, зачем её допустила. Мы очень рады нашему результату, получается, что все это было не зря», — сказала Бойкова Чемпионату.

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