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    Илья Авербух объявил о начале тренерской карьеры

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    Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух объявил, что решил стать тренером.

    Илья Авербух
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    Илья Авербух

    «Я начал вести достаточно активную для себя тренерскую работу — вместе с Еленой Масленниковой. У нас открылась школа танцев на льду. Сейчас мы набираем детей в юниорские танцы на льду, и я начинаю достаточно серьёзно заниматься ещё и тренерской деятельностью, что, наверное, будет откровением для многих.

    Конечно, это никак не должно сказаться на моих проектах и на продюсировании. Я ещё раз подчеркну, что в этой школе я работаю не один — есть ещё Елена Масленникова. Но да, это действительно будет уже не кураторство с моей стороны, а полноценная тренерская работа», — цитирует Авербуха «Газета.ру».

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