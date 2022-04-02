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    • Латыпов — лучший в рейтинге СБР по итогам сезона-2021/2022, Логинов — 2-й, Цветков — 3-й
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    Латыпов — лучший в рейтинге СБР по итогам сезона-2021/2022, Логинов — 2-й, Цветков — 3-й

    Прочие Биатлон
    Неоднократный призёр Олимпиады-2022, российский биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем рейтинга СБР по итогам сезона-2021/2022. Второе место занял Александр Логинов. Третье — Максим Цветков.

    Эдуард Лапытов
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    Эдуард Лапытов

    В общий зачёт рейтинга идут 20 лучших результатов биатлониста, причём не менее трёх должны быть с чемпионата России.

    Рейтинг СБР. Мужчины

    1. Эдуард Латыпов — 1476 баллов.
    2. Александр Логинов — 1451
    3. Максим Цветков — 1106
    4. Карим Халили — 1091
    5. Василий Томшин — 1083
    6. Антон Бабиков — 1069
    7. Даниил Серохвостов — 956
    8. Александр Поварницын — 934
    9. Кирилл Бажин — 849
    10. Рустам Каюмов — 838.

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