Латыпов — лучший в рейтинге СБР по итогам сезона-2021/2022, Логинов — 2-й, Цветков — 3-й

Неоднократный призёр Олимпиады-2022, российский биатлонистстал победителем рейтинга СБР по итогам сезона-2021/2022. Второе место занял. Третье —

В общий зачёт рейтинга идут 20 лучших результатов биатлониста, причём не менее трёх должны быть с чемпионата России.

Рейтинг СБР. Мужчины

1. Эдуард Латыпов — 1476 баллов.

2. Александр Логинов — 1451

3. Максим Цветков — 1106

4. Карим Халили — 1091

5. Василий Томшин — 1083

6. Антон Бабиков — 1069

7. Даниил Серохвостов — 956

8. Александр Поварницын — 934

9. Кирилл Бажин — 849

10. Рустам Каюмов — 838.

Ранее в Тюмени на чемпионате России прошла заключительная личная мужская гонка сезона — масс-старт. Цветков занял в нём второе место, Латыпов и Логинов не выступали.