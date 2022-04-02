Латыпов — лучший в рейтинге СБР по итогам сезона-2021/2022, Логинов — 2-й, Цветков — 3-й

Эдуард Лапытов Фото: globallookpress.com
В общий зачёт рейтинга идут 20 лучших результатов биатлониста, причём не менее трёх должны быть с чемпионата России.
Рейтинг СБР. Мужчины
1. Эдуард Латыпов — 1476 баллов.
2. Александр Логинов — 1451
3. Максим Цветков — 1106
4. Карим Халили — 1091
5. Василий Томшин — 1083
6. Антон Бабиков — 1069
7. Даниил Серохвостов — 956
8. Александр Поварницын — 934
9. Кирилл Бажин — 849
10. Рустам Каюмов — 838.
Ранее в Тюмени на чемпионате России прошла заключительная личная мужская гонка сезона — масс-старт. Цветков занял в нём второе место, Латыпов и Логинов не выступали.