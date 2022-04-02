Василий Томшин выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону в Тюмени

Второе место занял призёр Олимпиады-2022 и чемпион мира 2017 года в эстафетах Максим Цветков. Тройку призёров замкнул Никита Поршнев.
Цветков уходил лидером после четвёртой стрельбы, Томшин и Поршнев отставили от него на 7-8 секунд. В итоге Томшин догнал Цветкова и оказался сильнее на финишной прямой.
Биатлон. Чемпионат России. Тюмень. Масс-старт, 15 км. Мужчины
1. Василий Томшин — 39.39,3 (2 промаха)
2. Максим Цветков — отставание +0,9 (1)
3. Никита Поршнев +31,3 (1)
4. Ильназ Мухамедзянов +40,5 (4)
5. Роман Ерёмин +49,1 (5)
6. Никита Лобастов (Беларусь) +52,4 (4)
12. Александр Поварницын +1.21,2 (3)
17. Евгений Гараничев +2.00,1 (4)
18. Карим Халили +2.06,2 (6)
23. Антон Бабиков +2.31,3 (5).
По разным причинам масс-старт пропускают члены основной сборной России — Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов.