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    Василий Томшин выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону в Тюмени

    Прочие Биатлон
    В Тюмени на чемпионате России — 2022 по биатлону прошёл мужской масс-старт. Его победителем стал Василий Томшин.

    Василий Томшин
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    Василий Томшин

    Второе место занял призёр Олимпиады-2022 и чемпион мира 2017 года в эстафетах Максим Цветков. Тройку призёров замкнул Никита Поршнев.

    Цветков уходил лидером после четвёртой стрельбы, Томшин и Поршнев отставили от него на 7-8 секунд. В итоге Томшин догнал Цветкова и оказался сильнее на финишной прямой.

    Биатлон. Чемпионат России. Тюмень. Масс-старт, 15 км. Мужчины

    1. Василий Томшин — 39.39,3 (2 промаха)
    2. Максим Цветков — отставание +0,9 (1)
    3. Никита Поршнев +31,3 (1)
    4. Ильназ Мухамедзянов +40,5 (4)
    5. Роман Ерёмин +49,1 (5)
    6. Никита Лобастов (Беларусь) +52,4 (4)
    12. Александр Поварницын +1.21,2 (3)
    17. Евгений Гараничев +2.00,1 (4)
    18. Карим Халили +2.06,2 (6)
    23. Антон Бабиков +2.31,3 (5).

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