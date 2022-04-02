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    Логинов, Латыпов и Серохвостов пропустят масс-старт на чемпионате России — 2022

    Прочие Лыжи
    Определён старт-лист мужского масс-старта на чемпионате России, который начнётся сегодня, 2 апреля, в Тюмени. Начало — в 12:30 мск.

    Александр Логинов
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    Александр Логинов

    1. Евгений Идинов.
    2. Карим Халили.
    3. Дмитрий Иванов.
    4. Кирилл Бажин.
    5. Дмитрий Лазовский (Беларусь).
    6. Пётр Пащенко.
    7. Рустам Каюмов.
    8. Никита Лобастов (Беларусь).
    9. Антон Бабиков.
    10. Максим Цветков.
    11. Василий Томшин.
    12. Александр Поварницын.
    13. Никита Поршнев.
    14. Михаил Бурундуков.
    15. Михаил Первушин.
    16. Евгений Гараничев.
    17. Евгений Сидоров.
    18. Роман Сурнев.
    19. Роман Ерёмин.
    20. Виктор Плицев.
    21. Алексей Вагин.
    22. Иван Колотов.
    23. Дмитрий Абашев.
    24. Вячеслав Малеев.
    25. Семён Сучилов.
    26. Кирилл Стрельцов.
    27. Ярослав Костюков.
    28. Ильназ Мухамедзянов.
    29. Никита Матвеев.
    30. Вадим Филимонов.

    Российские биатлонисты, призёры Олимпийских игр в Пекине Александр Логинов и Эдуард Латыпов пропустят масс-старт. Также в гонке не примет участия победитель спринта на текущем чемпионате России Даниил Серохвостов.

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