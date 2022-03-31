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    Туктамышева — о Кубке Первого канал: Это классный опыт — попробовать себя в командном спорте

    Прочие Фигурное катание
    Фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от участия в Кубке Первого канала, который прошел в Саранске.

    Елизавета Туктамышева
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    Елизавета Туктамышева

    «Фигурное катание — это индивидуальный спорт, и даже парное катание — это работа только над своим результатом.

    Я привыкла выступать одна, сама зависеть от своих прокатов. Поэтому так необычно и волнительно всегда проходят командные соревнования, здесь ты понимаешь, что результат зависит от всех.

    Здесь понимаешь, что очень важен не только свой настрой, но и поддержка и общее настроение и вообще атмосфера в команде.

    Это классный опыт — попробовать себя в командном спорте. Новые эмоции и новые впечатления», — написала Туктамышева в соцсетях.

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