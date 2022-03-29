Губерниев: В IBU любого повода ждали, чтобы начать отстранять проклятую команду, которая так мешала

Известный комментаторпрокомментировал решение IBU приостановить членство Союза биатлонистов России (СБР) в организации.

«У меня ощущение, что IBU настолько хочет быть впереди, чтобы всему миру показать, что мы должны быстрее принимать санкции, быстрее отстранять. Ощущение, что они хотят быть пионерами. Надежда Константиновна Крупская говорила, что у пионеров должны быть розовые щеки. И вот люди с розовыми щеками всему миру показывают, что мы быстрее должны отстранить, не пустить.

И все на них смотрят и говорят: "Ребят, ну какие вы быстрые!" Смотрит на них и FIS, которая таких решений не принимает, и UFC, и НХЛ, и ФИФА с УЕФА. Хорошо, мы не выступаем, нас отстранили. Но IBU нужно всегда показывать, что еще мы можем сделать для того, чтобы этих проклятых российских биатлонистов уж совсем никуда не пустить. И щеки становятся розовее и розовее.

Видимо, они испытывают от этого невероятное удовольствие. Мне непонятна эта прыть. Времена, конечно, не простые. Но почему IBU хотят быть пионерами, я не понимаю. Они любого повода ждали, чтобы начать отстранять проклятую команду, которая так мешала.

Почему это произошло именно в биатлоне? Для меня это загадка. Да, были случаи и с Женей Тумашовым, и когда люди, в глаза улыбаясь, за глаза делали совершенно другое. Их изменить будет сложно. Им осталось только галстуки повязать и под барабанную дробь с горном ходить по Рупольдингу.

К сожалению, это продлится долго. Смотря чем мерить. Не думаю, что долго в историческом моменте. Но это вопросы не одного дня и одного месяца. Мне жалко очень спортсменов. Не очень понимаю, что они должны были сделать. Их никто не спрашивал. Просто всех под одну гребенку.

В такое время живем. Мне досадно, что IBU не просто в первых рядах, а самая первая федерация. Они прямо спешат. Что за спешка? Я не очень понимаю», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».