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    IBU приостановил членство СБР в организации

    Прочие Биатлон
    Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) приостановил деятельность Союза биатлонистов России (СБР) в организации, сообщается на сайте IBU.

    IBU приостановил членство СБР в организации
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    IBU приостановил членство СБР в организации

    Кроме того, приостановлена деятельность Белорусской федерации биатлона. Решения по обеим организациям приняты единогласно членами исполкома и вступают в силу немедленно.

    «Исполнительный комитет IBU единогласно принял решение приостановить деятельность национальных федераций России и Белоруссии с немедленным вступлением в силу», — говорится в заявлении.

    Также в заявлении сказано, что в случае изменения обстоятельств решение может быть пересмотрено. Решение также должно быть рассмотрено Конгрессом IBU на заседании 15-19 сентября 2022 года, если оно не будет отменено ранее Исполкомом IBU.

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