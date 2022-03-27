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    Щербакова выиграла произвольную программу на Кубке Первого канала

    Прочие Фигурное катание
    На Кубке Первого канала по фигурному катанию завершилась произвольная программа у женщин.

    Анна Щербакова
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    Анна Щербакова

    На турнире в Саранске соревнуются команды олимпийских чемпионов Анны Щербаковой («Красная машина») и Марка Кондратюка («Время Первых»).

    Победу в произвольной программе у одиночниц одержала Анна Щербакова, набравшая 176,12 балла.

    Второй результат показала Камила Валиева, которая уступила победительнице менее трёх баллов. Елизавета Туктамышева замкнула тройку лучших.

    Победу на Кубке Первого канала одержала команда «Красная машина», она набрала 145 очков. Результат команды «Время первых» — 141 балл.

    Кубок Первого канала по фигурному катанию. Женщины. Произвольная программа
    • 1. Анна Щербакова (Команда Щербаковой) — 176,12
    • 2. Камила Валиева (Команда Кондратюка) — 173,88
    • 3. Елизавета Туктамышева (Команда Кондратюка) — 166,23
    • 4. Софья Самоделкина (Команда Щербаковой) — 145,31
    • 5. Аделия Петросян (Команда Щербаковой) — 141,38
    • 6. Майя Хромых (Команда Кондратюка) — 122,30
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